Federer apura-se após "maratona" de cinco "sets" no Open da Austrália

O tenista suíço Roger Federer, número três mundial, apurou-se, esta sexta-feira, para a quarta ronda do Open da Austrália, ao derrotar o australiano John Millman em cinco "sets".

Seis vezes vencedor do torneio australiano (2018, 2017, 2010, 2007, 2006 e 2004) e recordista de troféus do "Grand Slam" (20) esteve perto de ser eliminado, mas acabou por levar a melhor sobre o 47.º classificado do "ranking" ATP, impondo-se pelos parciais de 4-6, 7-6 (7-2), 6-4, 4-6 e 7-6 (10-8), em quatro horas e sete minutos.

Na próxima ronda do Open da Austrália, "primeiro major" da temporada, Federer irá defrontar o húngaro Marton Fucsovics, n.º 67 do "ranking" mundial.