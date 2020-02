Federer: "É bonito chamar amigo a um dos teus maiores rivais"

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 12:27 Facebook

Roger Federer e Rafa Nadal, dois dos melhores tenistas de sempre, vão jogar, esta sexta-feira, na Cidade do Cabo, África do Sul, a 6.ª edição do "Match for Africa". Na antevisão ao encontro de exibição, Roger Federer deixou vários elogios ao rival e amigo, Nadal.

É já esta sexta-feira que entra em court uma das mais impressionantes rivalidades de sempre. O palco é o estádio (de futebol) de Cape Town, na Cidade do Cabo, na África do Sul, e vai contar com a presença de 50 mil espectadores, número que vai entrar diretamente para o recorde do Guiness.

Na antevisão ao encontro solidário, organizado pela fundação de Roger Federer, o suíço revelou que este evento só faria sentido com Nadal. " Conforme a ideia começou a ganhar forma, tentámos que o evento se tornasse cada vez maior. Houve um momento em que dei conta que podia acontecer aqui algo muito especial. O Rafa era o único que podia tornar este evento realmente especial para as pessoas daqui. Se alguém podia trazer o Rafa à África do Sul, esse alguém era eu. Propus e ele aceitou de imediato " , afirmou.

Federer aproveitou ainda para tecer vários elogios ao espanhol. "É bonito chamar de amigo a um dos teus maiores rivais. Nadal tem o seu estilo de vida em Maiorca e eu tenho o meu, mas sempre que nos vemos nos torneios fazemos muitos atos promocionais juntos. Divertimo-nos quando estamos reunidos", disse Federer.