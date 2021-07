Federer e Djokovic nos "quartos" em Wimbledon

JN/Agências Hoje às 22:00 Facebook

O suíço Roger Federer, recordista de títulos em Wimbledon, com oito troféus conquistados, e o sérvio Novak Djokovic, número um mundial e campeão em título, garantiram esta segunda-feira a presença nos quartps de final do torneio londrino.

Federer, de 39 anos, oitavo classificado do ranking mundial e sexto cabeça de série, impôs-se ao italiano Lorenzo Sonego, 27.º da hierarquia e 23.º pré-designado, por 7-5, 6-4 e 6-2, após duas horas e 13 minutos.

O suíço, detentor do recorde de títulos do Grand Slam, com 20 (em igualdade com o espanhol Rafael Nadal), oito dos quais no torneio londrino em piso de relva (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017) vai defrontar nos "quartos" o vencedor do encontro entre o russo Daniil Medvedev, número dois mundial, e o polaco Hubert Hurkacz, 18.º.

Djokovic, de 34 anos, primeiro cabeça de série da prova britânica em piso de relva e detentor de 19 Grand Slam, entre os quais Wimbledon por cinco vezes (2011, 2014, 2015, 2018 e 2019), impôs-se no encontro dos oitavos de final ao chileno Cristian Garin, 20.º classificado do ranking mundial e 17.º pré-designado, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, após uma hora e 51 minutos.

Já o alemão Alexander Zverev, número seis mundial, está fora dos "quartos" ao ser derrotado pelo canadiano Felix Auger-Aliassime, de 19 anos, após uma maratona de cinco sets.

Auger-Aliassime, 19.º do ranking mundial e 16.º cabeça de série do torneio londrino em piso de relva, surpreendeu Zverev, quarto cabeça de série - que nunca foi além desta fase em Wimbledon -, pelos parciais de 6-4, 7-6 (8-6), 3-6, 3-6 e 6-4, após quatro horas e sete minutos de confronto, atingindo pela primeira vez os quartos de final, nos quais vai defrontar o italiano Matteo Berrettini, nono classificado na hierarquia da ATP e sétimo cabeça de série em Wimbledon.