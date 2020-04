Federer lança desafio de habilidade a Ronaldo e outras estrelas do desporto

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:46 Facebook

De chapéu na cabeça, e raqueta na mão, Roger Federer decidiu ocupar o tempo livre com um novo desafio. Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Lewis Hamilton e LeBron James são algumas das estrelas do desporto desafiadas pelo tenista suíço.

A cumprir quarentena em casa, Roger Federer tem ocupado o tempo livre, entre outras coisas, a filmar vídeos para os fãs. Nesta terça-feira, no campo de ténis que possui na sua residência, nos Alpes Suíços, o vencedor de 20 títulos do Grand Slam, vestido totalmente de branco e com um chapéu, realizou um vídeo a "bater" a bola contra a parede a apenas alguns centímetros, demonstrando grande habilidade.

Na descrição do vídeo, Federer desafiou craques do desporto como Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, LeBron James, Luka Doncic, Tom Brady, Valentino Rossi e Lewis Hamilton.



E até celebridades como Chris Hemsworth, Justin Timberlake, os Coldplay e Dwayne Johnson foram lembrados.