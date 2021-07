Federer, Medvedev e Barty seguem em Wimbledon

JN/Agências Ontem às 22:27 Facebook

O suíço Roger Federer, o russo Daniil Medvedev e a australiana Ashleigh Barty passaram, esta quinta-feira, sem dificuldade à terceira ronda de Wimbledon, numa jornada em que mais uma top 10 foi eliminada.

Entre os principais candidatos, após alguns percalços na estreia, foi uma segunda ronda tranquila no terceiro torneio do Grand Slam da temporada, com o número dois mundial, Daniil Medvedev, a despachar o jovem Carlos Alcaraz, de 18 anos, em três sucessivos sets, com os parciais de 6-4, 6-1 e 6-2.

Com um triunfo conquistado em apenas uma hora e 35 minutos, o tenista russo, de 25 anos, que conquistou recentemente o título na relva do ATP 250 de Maiorca, vai defrontar na fase seguinte da prova o croata Marin Cilic, finalista do torneio britânico em 2017, que superou o "qualifier" francês Benjamin Bonzi, carrasco do português Frederico Silva na ronda de acesso ao quadro principal, por 6-4, 3-6, 6-3 e 7-6 (7-5).

Já o suíço Roger Federer, oito vezes campeão na relva londrina, tornou-se no tenista mais velho dos últimos 46 anos a aceder à terceira ronda de Wimbledon. Em vésperas de cumprir o 40.º aniversário em 08 de agosto, o sexto cabeça de série somou a 19.ª vitória em 21 encontros com o francês Richard Gasquet, com os parciais de 7-6 (7-1), 6-1 e 6-4, em uma hora e 51 minutos.

"Conheço o Richard muito bem. Jogámos tantas vezes um contra o outro. É sempre um prazer jogar com ele. Ele tem a esquerda mais maravilhosa... foi um encontro muito bom para mim. Fiquei mesmo muito feliz com a minha exibição de hoje. Um primeiro set difícil e um bom segundo set. Fui um bocadinho melhor no terceiro", avaliou o helvético.

Garantida a presença na terceira ronda, pela 18.ª vez na carreira, o antigo número um mundial vai ter como próximo adversário o britânico Cameron Norrie, após o triunfo deste frente ao australiano Alex Bolt também em três partidas, por 6-3, 6-2 e 6-1.

Tal como Daniil Medvedev e Roger Federer, o alemão Alexander Zverev, sexto colocado no 'ranking' ATP, confirmou o seu favoritismo diante o norte-americano Tennys Sandgren e, por 7-5, 6-2 e 6-3, assegurou a passagem à fase seguinte, pela quarta vez na carreira.

O germânico, que assinou 36 "winners" e registou apenas 18 erros não forçados, vai medir forças agora com o também norte-americano Taylor Fritz, que, no seu regresso à competição após uma cirurgia ao joelho direito, na sequência de uma lesão grave em Roland Garros, derrotou o compatriota Steve Johnson em cinco sets, por 6-4, 7-6 (7-4), 4-6, 6-7 (4-7) e 6-4.

O italiano Matteo Berrettini (9.º ATP) e o australiano Nick Kyrgios, que sobreviveu na estreia a um longo duelo em cinco partidas, também estão apurados para a próxima ronda, com triunfos ante o holandês Botic Van De Zandschulp e o italiano Gianluca Mager, respetivamente.

Na prova feminina, a australiana Ashleigh Barty, líder da hierarquia mundial, impôs-se à russa Anna Blinkova em dois sets, por 6-4 e 6-3, para marcar encontro com a chega Katerina Siniakova (64.ª WTA).

Enquanto a principal favorita ao título prossegue a caminhada em Londres, a ucraniana Elina Svitolina, número cinco do mundo e terceira cabeça de série, foi afastada pela polaca Magda Linette, por 6-3 e 6-4, e deixa assim o quadro principal com apenas três jogadoras do top 10, Barty, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.