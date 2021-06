Federer segue para a terceira ronda em Paris

JN Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O suíço Roger Federer qualificou-se, esta quinta-feira, para a terceira ronda de Roland Garros, ao bater o croata Marin Cilic em quatro sets.

No regresso a Roland Garros, depois de ter falhado este torneio de terra batida em 2020, Federer, campeão em 2009 e atual número oito mundial, bateu Cilic, 47.º do mundo, em duas horas e 35 minutos, pelos parciais de 6-2, 2-6, 7-6 (7-4) e 6-2.

Na próxima ronda, Federer, recordista de títulos em "majors", com os mesmos 20 do espanhol Rafael Nadal, vai defrontar o alemão Dominik Koepfer, 59.º do mundo.