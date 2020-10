Feirense alarga venda de bilhetes a sócios com quotas em dia

JN Ontem às 22:55 Facebook

Pelo menos 100 dos cerca de 200 sócios do Feirense que tinham lugar anual na última temporada adquiriram ingresso para o jogo de quinta-feira, frente ao Chaves. Esta terça-feira a venda alarga-se aos sócios com quotas em dia.

O jogo da 1.ª jornada da LigaPro, entre Feirense e Chaves, que não se realizou devido a casos de covid-19 no plantel flaviense, vai ter lugar na próxima quinta-feira e será o terceiro teste-piloto realizado pela Liga Portugal, tendo em vista a retoma gradual dos adeptos aos estádios.

O Marcolino Castro terá apenas 10 por cento da lotação (cerca de 500 adeptos) e a SAD do Feirense entendeu dar prioridade aos associados. Depois da venda exclusiva aos detentores de lugar anual em 2019/20 nesta segunda-feira, seguem-se os que têm as quotas em dia.

Para a venda dos ingressos, os fogaceiros definiram uma série de procedimentos que visam a segurança sanitária de todos os que se dirigirem às bilheteiras.

No levantamento do bilhete, por exemplo, todos os associados deverão estar munidos de cartão de cidadão e preencher um formulário de identificação, tal como cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde: distanciamento social, utilização de máscara e higienização das mãos.

Como o comportamento do público será analisado ao pormenor pelas entidades competentes, também há regras a seguir no dia do jogo com o Chaves. As portas do Marcolino de Castro abrem às 18:30 horas (o jogo começa às 20 horas) e será obrigatório respeitar os lugares marcados. Haverá um distanciamento entre adeptos de três cadeiras vazias, sendo que, por cada fila de adeptos, haverá uma em cima e outra em baixo sem ocupação. A saída do estádio, após o apito final, será faseada com indicações do speaker e das forças de segurança.

Depois do Santa Clara-Gil Vicente e do Ac. Viseu-Académica, este será o terceiro jogo organizado pela Liga com público. Quando o dia do Feirense-Chaves chegar, já a Federação Portuguesa de Futebol terá organizado dois jogos da seleção com adeptos nas bancadas. O Portugal-Espanha foi o primeiro e o Portugal-Suécia está marcado para esta quarta-feira.