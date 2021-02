Feirense anuncia recolha de meia tonelada de tampas para ajudar Gonçalo

Nuno Barbosa Hoje às 13:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Em apenas um mês, a do Feirense conseguiu recolher meia tonelada de tampas de plástico para ajudar o Gonçalo, um menino de 9 anos de Santa Maria da Feira que sofre de uma doença rara. Segundo o anunciam os fogaceiros, esta quarta-feira, são cerca de 250 mil tampinhas.

Para assinalar o balanço da campanha "Vamos ajudar o Gonçalo", o jovem adepto feirense foi convidado a visitar o Estádio Marcolino Castro, onde foi surpreendido por jogadores e equipa técnica liderada por Filipe Rocha.

Gonçalo recebeu uma camisola de jogo do Feirense, clube da Liga 2, aplaudiu a recolha das tampas e viveu momentos de alegria, que o fez distribuir muitos sorrisos. O jovem, recorde-se, sofre de citopatia mitocondrial, uma doença metabólica relacionada com o desenvolvimento de energia.

A patologia não tem cura e exige tratamentos regulares e dispendiosos. O Estádio Marcolino Castro tem sido, e continuará a ser, um ponto de recolha das tampas, que estão a ser convertidas em ajuda financeira para o Gonçalo. Um dos maiores contribuintes para a meia tonelada recolhida pela SAD do Feirense foi um adepto do Sintrense, que conheceu esta campanha através das páginas do JN.