Feirense-Chaves adiado com jogadores já em campo

O Feirense-Chaves, da jornada inaugural da LigaPro, marcado para as 20 horas desta sexta-feira, foi adiado já com os jogadores das duas equipas em campo prontos para dar o pantapé de saída.

A razão para tal acontecimento insólito prender-se com a falta de aval da Direção Geral de Saúde para a realização do jogo, após terem sido conhecidos, esta manhã, dois casos de covid-19 no plantel dos flavienses. O médio Guzzo e o guarda-redes Samu testaram positivo, "embora assitomáticos", tal como os treinadores adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro.

Os jogadores subiram ao relvado, perfilaram, escolheram o campo e estavam preparados para começar o encontro, mas a partida não foi iniciada. As duas equipas estiveram em exercícios de aquecimento e troca de bola até chegar a ordem para recolherem aos balneários.

Quando estava pronto para dar início ao encontro, o árbitro João Gonçalves terá recebido uma comunicação e deslocou-se durante breves instantes ao túnel de acesso ao relvado.

Os diretores dos dois clubes estiveram vários minutos à conversar com o delegado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) até ser anunciada a decisão de adiar o encontro, 27 minutos depois da hora prevista.

Segundo as diretrizes da DGS apenas os dois jogadores contagiados deveriam fazer quarentena, uma vez que os restantes testaram negativo. Contudo, a LPFP entendeu não realizar a partida para evitar um potencial foco de contágio.