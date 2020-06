Feirense contesta cancelamento da LigaPro em tribunal

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Depois de as subidas e as descidas terem sido aprovadas na Assembleia-geral da Liga, o clube da Feira anunciou que vai recorrer para as instâncias judiciais.

O Feirense, que terminou o campeonato no terceiro lugar, anunciou este terça-feira que vai recorrer aos tribunais para contestar o cancelamento da LigaPro, aprovado ontem em Assembleia-Geral (AG) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Face às inúmeras ilegalidades verificadas em todo este processo, a Feirense SAD vê-se obrigada a recorrer aos meios legais ao seu alcance, para fazer valer os seus direitos, infelizmente, fora de campo. A Feirense SAD, os seus profissionais, os seus associados e adeptos sentem-se defraudados e desrespeitados e prometem defender os seus interesses até às últimas consequências", indica o comunicado do clube.

A nota defende que a "AG da LPFP não podia ratificar os referidos atos da Direção", por estar pendente um recurso no Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), porque a "suspensão definitiva" teria de ser efetuada através de alteração ao Regulamento das Competições.

O emblema de Santa Maria da Feira assinala ainda que o recurso sobre esta matéria, apresentado a 29 de maio junto do Conselho de Justiça da FPF, só foi hoje aceite por este órgão, conferindo efeito suspensivo às decisões da direção da LPFP.