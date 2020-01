Feirense critica ação da GNR no jogo com a Oliveirense: "Sem que nada o justificasse"

JN Hoje às 20:09 Facebook

O Feirense criticou, este sábado, a ação da GNR no final do encontro entre a equipa de Santa Maria da Feira e a Oliveirense (1-1) na 17.ª jornada da LigaPro, disputado em Oliveira de Azeméis. O clube acusa a força policial de carregar nos adeptos "sem que nada o justificasse".

"O CD Feirense - Futebol, SAD lamenta e repudia de forma veemente os atos de violência registados no final da partida de hoje diante da UD Oliveirense. A Guarda Nacional Republicana carregou sobre os nossos adeptos, sem que nada o justificasse, causando o pânico entre os presentes, incluindo mulheres e crianças. A Administração mostra-se solidária com os nossos adeptos, nomeadamente aqueles que tiveram de receber assistência hospitalar, e tudo fará para que se apurem as devidas responsabilidades", escreveu o clube em comunicado.

Oliveirense e Feirense empataram (1-1) na 17.ª jornada da LigaPro, num dérbi marcado por um penálti anulado nos descontos, depois de Camará ter escorregado e o esférico tocar nos dois pés.