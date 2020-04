Feirense é a segunda equipa da LigaPro a voltar aos treinos

Nuno Barbosa Hoje às 12:20 Facebook

A equipa principal do Feirense, terceira classificada da LigaPro, voltou, na manhã desta terça-feira, aos treinos, de forma individualizada e respeitando todas as normais previstas no plano de retoma progressiva à competição.

O plantel orientado por Filipe Rocha trabalhou nos relvados do Complexo Desportivo, que, durante este período, se encontra encerrado para qualquer outra atividade desportiva.

Recorde-se que, no segundo escalão do futebol português, o Nacional foi o primeiro a regressar aos relvados, fez ontem duas semanas. Na Liga, Sporting, Braga e Famalicão também já treinam.

Quanto ao Feirense, todos os jogadores do plantel trabalharam esta manhã, mas de forma isolada. Aos poucos, os clubes retomam a normalidade possível nesta fase da pandemia da Covid-19.