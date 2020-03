Feirense e Barcelona "ligados" em dia de quarentena

Nuno Barbosa Hoje às 20:53 Facebook

Nova iniciativa nas redes sociais da SAD do Feirense, feita com o objetivo de minimizar os efeitos do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 e intitulada "Takeover", relata o dia-a-dia de um jogador. O escolhido para a estreia foi Ença Fati, que revelou ser primo do jovem craque do Barcelona, Ansu.

A dada altura do dia, já para o final da tarde, os dois familiares, em quarentena nos respetivos clubes, conversaram um pouco por videochamada. Foi a grande surpresa reservada pelo extremo do Feirense, demonstrando uma grande admiração pela pérola do Barcelona, que com apenas 16 anos se estreou pela equipa principal e que com 17 anos e 40 dias marcou na Liga dos Campeões, passando a ser o mais jovem jogador a fazer um golo na principal prova da UEFA. O contacto entre os primos Fati é regular.

De resto, o jogador do Feirense, terceiro classificado da LigaPro, mostrou ainda os dotes culinários, imagens dos treinos domiciliários e animados jogos de futebol na PlayStation.

Está tudo neste vídeo: