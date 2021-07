Feirense ilibado em caso de viciação de apostas e manipulação de resultados 

Rui Almeida Santos Hoje às 12:28 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ilibou a SAD do Feirense, e o seu antigo presidente da SAD Kunle Soname, do caso de viciação de apostas e de manipulação de resultados. A SAD fogaceira congratulou-se, em comunicado, com essa decisão.

O caso, espoletado em agosto do ano passado, deu origem a um processo do CD da FPF. Kunle Soname, antigo presidente da SAD, foi também acusado de incompatibilidade de funções numa "situação típica de erro" na altura da inserção da informação na plataforma de transparência da Federação Portuguesa de Futebol. Bem antes da decisão do CD da FPF, a SAD mudou o seu presidente do Conselho de Administração. A verdade é que neste último processo - viciação de apostas e de manipulação de resultados - a SAD do Feirense e Kunle Soname foram ilibados.