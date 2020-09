Feirense inova e "leva" associados aos jogos no Marcolino de Castro

JN Hoje às 16:19 Facebook

"Jogamos todos" é slogan da SAD fogaceira para a temporada 2020/21, que arranca em breve, muito provavelmente sem autorização da Direção-Geral da Saúde para haver público nas bancadas.

Numa política constante de aproximação aos associados, a SAD do Feirense encontrou uma forma de envolver esses adeptos nos jogos que a equipa de futebol vai disputar em casa, na LigaPro, já a partir da próxima sexta-feira, contra o Chaves.

Na manhã desta terça-feira, Santa Maria da Feira despertou com dezenas de cartazes nas ruas com a fotografia de um carismático adepto do Feirense. A SAD explicou que "um novo sócio ou adepto será o rosto do jogo. Também nas redes sociais, toda a campanha de jogo será montada com o associado em questão".

Para a estreia, o Feirense escolheu o sócio 148, Augusto Pais, um adepto e bombeiro muito conhecido em Santa Maria da Feira.