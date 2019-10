Feirense oferece bancada central para abrigar adeptos do Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:03, atualizado às 00:21 Facebook

O jogo entre o Feirense e o Tondela, a contar para a Taça de Portugal, ficou marcado por um gesto da equipa da casa.

Durante o intervalo do Feirense-Tondela, que a equipa da casa venceu por 3-0, houve um período de chuva forte, que se estendeu a grande parte do resto do encontro. Com os adeptos do Tondela na bancada descoberta, os responsáveis do Feirense fizeram questão de os convidar para a bancada central, para ficarem abrigados. Um gesto que mereceu elogios da equipa beirã.

"Obrigado Feirense por não terem deixado os nossos adeptos à chuva", pode ler-se no Twitter.

A resposta do Feirense não tardou: "Gostamos de receber bem e também o somos na vossa casa".