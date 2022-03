Feirense oferece camisola de apoio a Filipe Martins antes do jogo com o Casa Pia

Rui Almeida Santos Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico, que continua a recuperar de problemas de saúde derivados da covid-19, foi homenageado pelo antigo clube em dia de duelo importante para as contas da subida, na Liga 2.

Feirense e Casa Pia são rivais na corrida pela subida à Liga, mas há um nome que os uniu esta tarde, antes do duelo entre ambos para a 27.ª jornada da Liga 2.

Filipe Martins, atual treinador do Casa Pia, aonde chegou após uma experiência no Feirense, vive um momento delicado de saúde, devido a complicações após ter contraído covid-19, que o levaram a ser internado por duas vezes.

Fora do banco dos Gansos nos últimos jogos, o técnico foi lembrado pela SAD do Feirense antes do início do encontro desta tarde, com Franclim Freitas e Ricardo Vasconcelos, administrador e diretor desportivo dos fogaceiros, respetivamente, a entregarem ao adversário uma camisola com a frase "Força Filipe" inscrita.

Um bonito gesto de fair-play, que reforça o papel social e de solidariedade que o futebol deve também desempenhar. Porque há vitórias que não precisam de golos para poderem ser celebradas.