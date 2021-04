Feirense promove homenagem aos profissionais de saúde em dia especial

JN Hoje às 10:49 Facebook

Esta quarta-feira celebra-se o Dia Mundial da Saúde e a SAD do Feirense aproveitou a ocasião para homenagear os profissionais dessa área, no Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.

A mascote do Feirense, Billas de seu nome, visitou esta quarta-feira o Hospital S. Sebastião, munido de um cartaz alusivo à data, onde se podia ler: "Obrigado profissionais de saúde".

Esta foi a forma encontrada para homenagear aqueles que no último ano estiveram na linha da frente do combate à covid-19. O agradecimento a médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos surgiu nas redes sociais, esta manhã, com fotografias do Billas, junto ao principal hospital da cidade. A mascote vestiu-se a rigor para este movimento solidário, com uma bata branca.

Recorde-se que no início da pandemia, a SAD do Feirense foi célere nas manifestações de apoio aos profissionais de saúde, oferecendo centenas de unidades de material médico, como por exemplo equipamentos de proteção individual, luvas, toucas, cobre-sapatos e gel desinfetante para mãos e superfícies, ao Hospital S. Sebastião.