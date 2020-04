Feirense recebe apoio de júri do MasterChef Brasil

JN Hoje às 17:43 Facebook

Quando um fenómeno de popularidade da gastronomia brasileira entra em contacto com a SAD do Feirense, podem chamar-lhe a união da fogaça.

Júri do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça tem quase três milhões de seguidores só no Instagram. E assim que soube que tem o mesmo nome do doce típico de Santa Maria da Feira, enviou uma mensagem em vídeo para a SAD do principal clube da região fogaceira, deixando o seu apoio à equipa de futebol que luta na LigaPro pela subida de divisão.

"Fala meus amigos de Portugal! Eu sou o Fogaça. Soube que há aí um doce em Santa Maria da Feira com o meu nome. Eu não conheço, mas quero experimentar. Vou procurar aqui em São Paulo e depois falo para vocês o que achei. Feirenses, muito boa sorte para o campeonato! E vamos torcer, fogaceiros! Eu vou voltar a falar convosco depois de provar o doce, para dizer se gosto ou não", prometeu o Chef, também ele dono de uma cadeia de restaurantes e membro de uma banda heavy metal.

Henrique Fogaça dá também nas vistas por ter o corpo praticamente tatuado. O Chef é ainda muito ativo nas redes sociais e tem 4 milhões de seguidores. Nesta altura de Covid-19, ofereceu-se para oferecer 300 a 500 refeições diárias para a população desfavorecida de São Paulo, no seu Brasil natal.