Feirense regressa aos triunfos e sobe ao segundo lugar

O Feirense regressou, esta segunda-feira, às vitórias, depois de bater o Académico de Viseu por 0-2. Com este triunfo, os fogaceiros subiram à vice-liderança da Liga 2.

Num jogo muito disputado na zona interior e escasso em oportunidades de golo, valeu ao Feirense a eficácia. Depois do nulo na primeira metade, Petkov, aos 58 minutos, deu vantagem aos fogaceiros após um belo cabeceamento. Sem tempo para respirar, a equipa viseense viria a sofrer o segundo, nove minutos depois, com o irreverente Vargas a fazer o golo que confirmou a vitória do emblema de Santa Maria da Feira.



Com esta vitória, o Feirense ultrapassou Rio Ave e Casa Pia e subiu ao segundo lugar da Liga 2. Já o Académico de Viseu, que vencia há dois jogos seguidos, é 5.º com 16 pontos, os mesmos que Mafra, Penafiel, Estrela da Amadora e Nacional.