Feirense SAD confirma contratação do melhor marcador da LigaPro

A SAD do Feirense anunciou, este sábado, a contratação do avançado Agdon, que reforça o ataque da equipa da LigaPro, confirmando a notícia adiantada pelo JN em tempo oportuno.

O ponta de lança brasileiro, oriundo da Oliveirense, era o melhor marcador do segundo escalão do futebol luso quando a prova foi dada por concluída, a 10 jornadas do fim da última época, como consequência da pandemia da covid-19. Agdon tinha na altura 13 golos e é mais uma opção para o técnico Filipe Rocha, em 2020/21.

O jogador de 27 anos formou-se no Vitória da Bahia, do Brasil, chegando a Portugal na temporada 2013/2014, para representar a equipa B do S. C. Braga. O avançado atuou ainda pelo Merelinense, clube pelo qual apontou 24 golos.