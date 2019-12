Feirense surpreende adepto muito especial

Hoje às 11:18 Facebook

Mais uma bela iniciativa da SAD do Feirense, que no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência decidiu surpreender Pedro, um dos mais fiéis, e especiais, adeptos do clube de Santa Maria da Feira.

Pedro, que tem 31 anos, recebeu a visita de dois jogadores, do capitão Cris e de Edson, que o convidaram a assistir a um treino da equipa. O adepto, que não perde um jogo no Estádio Marcolino de Castro, ficou tão entusiasmado que praticamente nem dormiu.

Na manhã seguinte, Pedro conviveu com os jogadores do plantel e a equipa técnica liderada por Filipe Rocha, distribuiu muitos sorrisos de felicidade e ainda recebeu uma camisola autografada do clube do coração.