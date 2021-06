Feirense surpreende menina com Síndrome de Down

Hoje às 15:47 Facebook

Hoje, celebra-se o Dia da Criança e a SAD dos fogaceiros abriu o Estádio Marcolino Castro aos mais novos. Carolina foi a primeira a pisar o relvado.

No Dia da Criança, a SAD do Feirense abriu as portas do estádio aos mais novos, proporcionando-lhes uma experiência única. Carolina, uma menina com Síndrome de Down, foi a primeira a pisar o relvado do Marcolino Castro. Vestiu a camisola do clube do coração, deu umas corridas, brincou com a bola e falou do seu sentimento pelo emblema de Santa Maria da Feira.

"Gosto muito do Feirense. É um clube especial", disse a jovem, num vídeo que pode ser visto nas redes sociais da SAD fogaceira. Ao longo do dia de hoje, mais crianças terão a possibilidade de pisar o relvado e fazer brincadeiras no estádio. Afinal, hoje são eles os protagonistas.

A aproximação aos associados e adeptos e as causas sociais e humanitárias tem sido uma prioridade dos fogaceiros nos últimos anos, ao ponto de, recentemente, a Liga Portugal ter distinguido a SAD com dois prémios, o último dos quais pelas iniciativas desenvolvidas no âmbito da Responsabilidade Social.