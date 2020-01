Feitiço de Silas contra ameaça histórica da águia

Luís Antunes Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico já "roubou" sete pontos em 12 possíveis ao Benfica e ambiciona parar encarnados à beira da melhor primeira volta desde que a Liga recuperou 18 equipas.

Sporting e Benfica enfrentam-se esta sexta-feira (21.15 horas) pela 86.ª vez na Liga, em Alvalade, duelo que pode desatar o nó do empate histórico - 32 triunfos para cada lado - e que coloca um ponto final na primeira volta do campeonato.

Os leões desejam tirar partido da vocação de Silas para enfeitiçar a águia, já que o técnico, ainda no Belenenses SAD, "roubou" sete dos 12 pontos possíveis nos duelos com o Benfica: um triunfo, dois empates e uma derrota. Os encarnados, por sua vez, entram na casa do rival com 45 pontos e na iminência de carimbar a melhor primeira volta desde que a competição voltou a ter 18 equipas, em 2014/15. Um triunfo vale o novo recorde, enquanto um empate permitirá igualar o registo de 2014/15, quando o Benfica conquistou 46 pontos.

No caso do leão, a equipa pode minimizar o dano e apontar a tendência de recuperação com o novo treinador. Um triunfo permite-lhe chegar aos 32 pontos, registo ainda assim inferior à pior marca em contexto idêntico: 34 em 2016/17.

Lage olha, ainda, para o recorde de triunfos fora de casa. O técnico quer ampliar a caminhada de sucesso absoluto (16 vitórias no mesmo número de jogos) e deixar de partilhar o estatuto com Rui Vitória.

Ferro e Gabriel no onze

No plano estratégico, Silas prepara aquele que deve ser o último dérbi de Bruno Fernandes, face às negociações com o Manchester United, e terá de substituir Coates, castigado, e Vietto, lesionado. Ilori e Camacho são as soluções prováveis.

Do lado encarnado, Bruno Lage apadrinha o regresso de Gabriel ao meio-campo e mantém Ferro no eixo da defesa. O central, que sentira dores frente ao Rio Ave, já treinou e será titular. O bom momento de Seferovic lança incerteza na dupla de ataque. Rafa já jogou alguns minutos na Taça, mas vai começar no banco.

Ecos

CD confirma castigo a Sebastián Coates

O central Sebastián Coates é ausência confirmada no dérbi. Ontem, o Conselho de Disciplina não deu provimento ao recurso apresentado pelo Sporting e o uruguaio vai mesmo cumprir castigo.



PSP alarga perímetro de segurança

O dérbi é considerado de "alto risco" pela PSP e o perímetro de segurança vai alargar-se até à Baixa de Lisboa. No recinto, as autoridades preveem a entrada dos adeptos do Benfica até às 19.30 horas.



Reunião em Viena para fechar Sporar

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana,

esteve reunido, ontem em Viena, com responsáveis do Slovan Bratislava para concluir a transferência de Sporar. O avançado é esperado hoje em Alvalade.



Vietto e Renan de fora devido a lesão

O treinador dos leões, Jorge Silas, confirmou que o argentino Vietto é baixa devido a lesão - sofreu uma luxação na perna direita no jogo com o V. Setúbal. Já Renan, com uma mialgia, também fica de fora.



Pizzi melhor jogador em dezembro

Pizzi foi eleito o melhor jogador em dezembro com 18,73% dos votos, numa distinção do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. O médio superou Vinícius (16,73%) e Bruno Fernandes (11,43%).