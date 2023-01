Felgueiras acaba com a invencibilidade do Vilaverdense e isola-se no topo da Série A

JN Hoje às 21:01 Facebook

Já não há equipas invictas na Liga 3, depois do desaire caseiro do Lank Vilaverdense diante do Felgueiras, que também lhe custou o primeiro lugar na Série A. Mais a sul, o Amora segurou o comando da Série B com um triunfo, pela margem mínima, frente ao Oliveira do Hospital.

O Felgueiras isolou-se na liderança da Série A da Liga 3, após ter vencido, em Vila Verde, o até então invicto Lank Vilaverdense, por 2-0. Paulité e Welton Jr foram os autores dos golos, ambos no decorrer da primeira parte.

Um tento madrugador de Chico Sousa permitiu ao Canelas 2010 derrotar o Anadia (1-0) e, desse modo, manter-se a apenas três pontos de distância do quarto lugar, ocupado pela Sanjoanense, que tinha vencido, na sexta-feira, o Varzim.

O São João de Ver voltou aos triunfos na receção ao Montalegre (2-0), que vinha de uma sequência impressionante de resultados positivos. Os golos dos "malapeiros" foram apontados por Emanuel e Léo Cá.

Na estreia de Luís Pinto no comando técnico do Fafe, que tinha perdido seis dos últimos sete jogos na Liga 3, os "justiceiros" venceram em Paredes por 1-0, graças a um golaço de Gabi.

Na Série B, o Amora preservou a primeira posição ao derrotar, por 1-0, o Oliveira do Hospital, no seu estádio. Caleb, de grande penalidade, decidiu o encontro, perto do intervalo.

Rodrigo Ribeiro assinou o golo que valeu o triunfo ao Sporting B na casa do Real (1-0), numa jornada em que o Moncarapachense apanhou o Vitória de Setúbal na tabela ao vencer, no Bonfim, por 3-2.

Os sadinos ainda recuperaram de duas desvantagens no marcador, mas caíram no tempo de compensação, quando Jota assinou o tento que valeu o triunfo ao conjunto algarvio.