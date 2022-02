Felgueiras avança para a fase de subida da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 17:56 Facebook

Felgueirenses são os primeiros a apurarem-se numa Série A de loucos. Sanjoanense venceu em Fafe e segue firme na corrida, a uma jornada do fim da primeira fase.

Um golo de Henrique, no segundo minuto do jogo com o V. Guimarães B, bastou ao Felgueiras para derrotar os vitorianos (1-0) e festejar, já hoje, o apuramento para a fase de subida da Liga 3.

Com muito público nas bancadas, o duelo foi emotivo, com várias oportunidades para as duas equipas poderem dar outra expressão ao marcador. Carlos Alves brilhou no momento de maior aperto dos vimaranenses. No contragolpe, o Felgueiras podia ter ampliado a vantagem, mas faltou-lhe ter melhor pontaria para o conseguir.

Já a Sanjoanense cimentou a candidatura à fase de subida com um triunfo importante, em Fafe, por 3-1. Lucão bisou na primeira parte e colocou o conjunto de São João da Madeira em posição privilegiada no marcador.

No segundo tempo, Landinho devolveu esperança ao Fafe, ao apontar o 2-1, mas Pedro Pinho, em contra-ataque, deu a estocada no jogo, à entrada dos derradeiros dez minutos.

Na Série B, o Alverca igualou o Torreense na segunda posição, depois de vencer o emblema de Torres Vedras por 3-1. Evandro Brandão bisou pelos ribatejanos, num jogo que foi desbloqueado por um golo madrugador de Silas. Vilmar, a abrir o segundo tempo, reduziu para os comandados de Nuno Manta Santos.

Com Vando Félix em plano de evidência, o Sporting B derrotou o Oriental Dragon por 2-0. Os golos surgiram apenas no segundo tempo, com o avançado leonino a inaugurar o marcador, aos 65 minutos, e a assistir Gonçalo Costa para o segundo tento dos verde e brancos.

Na cauda da tabela, o Oliveira do Hospital bateu a U. Santarém (1-0) e deixou o último lugar. O golo que definiu o resultado surgiu no segundo tempo, apontado por Adílio Varela.

A partir das 19 horas, a U. Leiria recebe o Real. Em caso de vitória, os leirienses asseguram o primeiro lugar da Série B.