Felgueiras chega-se à frente na Série A, Alverca soma e segue na Série B

Felgueirenses venceram o Pevidém, enquanto os ribatejanos derrotaram a U. Santarém. O Anadia somou o segundo triunfo consecutivo na Série A, para a qual Sanjoanense e Braga B empataram.

Com um triunfo por 2-0 na casa do lanterna-vermelha Pevidém, o Felgueiras colou-se ao Canelas 2010 na liderança da Série A. Um autogolo de André Alves adiantou os visitantes, que ampliaram a vantagem no segundo tempo, por intermédio de João Silva.

O Anadia ganhou em Montalegre (2-1) num jogo que teve uma ponta final emocionante. Fausto Lourenço, aos 13 minutos, deixou os Trevos na frente do marcador, resultado que se manteve até à entrada dos derradeiros cinco minutos da partida, quando Joãozinho igualou para o Montalegre, de penálti. Porém, mesmo em inferioridade numérica, o Anadia ainda teve forças para chegar ao golo do triunfo, apontado por Tocantins.

Ainda na Série A, Sanjoanense e Braga B empataram a uma bola. Os golos surgiram apenas na segunda parte, primeiro por Lucão, que adiantou o conjunto de São João da Madeira. Na resposta, Hernâni empatou para os bracarenses.

Em Santarém, o Alverca deu seguimento ao bom momento de forma atual, tendo somado a sexta vitória consecutiva na Série B. Jefferson Nem bisou no primeiro quarto de hora, em dois lances de puro oportunismo, tendo Jonata Bastos selado o 3-0 final a abrir o segundo tempo.