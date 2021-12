Felgueiras e Anadia já vão em três vitórias seguidas na Liga 3

Hoje às 20:01 Facebook

V. Guimarães B ganhou pela primeira vez fora de casa. Torreense mais perto do líder na série B.

O Felgueiras somou, diante do Montalegre, a terceira vitória consecutiva na série A e regressou à zona de acesso à fase de promoção. Cissé e Né, na primeira parte, construíram uma vantagem de dois golos favorável à equipa de Bruno China, a qual seria encurtada por André Martins, a meio do segundo tempo. Na resposta, Theo apontou o 3-1 final.

Esta foi a única vitória caseira de hoje na série A. Num jogo disputado em Lousada, Canelas 2010 e Sanjoanense empataram a uma bola. Mozino marcou primeiro para os gaienses, mas um autogolo de Pedro Ferreira, em tempo de compensação, fechou o resultado.

Tal como o Felgueiras, o Anadia também somou o terceiro triunfo seguido no campeonato. Em Fafe, os trevos chegaram rapidamente ao 3-0, com golos de Zé Gata, Tamble e Fausto. Areias reduziu em cima do intervalo, sendo que o 3-1 não mais se alterou.

Mais folgada foi a vitória do V. Guimarães B, diante do Pevidém (4-1), na estreia a vencer fora de casa dos vimaranenses. Aos 13 minutos, os vitorianos já ganhavam por três golos de diferença, num arranque avassalador. Jorginho reduziu no segundo tempo, antes de Luís Esteves fechar as contas da partida com um golaço, de bola parada.

Na série B, o Torreense aproximou-se do líder, U. Leiria, após o triunfo por 1-0 diante do Amora. Mateus apontou o único golo do encontro.

Quanto aos leirienses empataram a uma bola na receção ao Caldas. Os golos surgiram nos primeiros minutos do segundo tempo, primeiro por Leandro Antunes, depois por Nuno Januário.

Com Frederic Mendy em bom plano, ao bisar, o V. Setúbal derrotou o Alverca por 3-0 e igualou o Caldas na quarta posição da série B. O restante golo dos sadinos foi apontado por José Varela, a fechar a primeira parte. Pelos ribatejanos, Gustavo Klismahn e Ricardo Rodrigues atiraram aos ferros.

O Oriental Dragon derrotou o Cova da Piedade por 2-0 e ultrapassou o adversário desta tarde na tabela classificativa. Nii Plange abriu o marcador, que seria fechado com um belo golo de Bandeira.

A 11.ª jornada da Liga 3 ficará concluída apenas a 22 de dezembro, quando se jogar o Sporting B-U. Santarém, da série B.