Felgueiras falha ataque à liderança da Série A da Liga 3

O Montalegre venceu em Felgueiras e impediu a subida dos minhotos ao topo da Série A da Liga 3. Na Série B, a líder, União de Leiria, não fez melhor, acabando derrotada pelo Alverca.

Com a liderança isolada no horizonte, depois da escorregadela do Lank Vilaverdense na véspera, o Felgueiras acabou travado pelo Montalegre (2-0), que somou a quarta vitória consecutiva na Série A.

A primeira parte ficou marcada por duas bolas nos ferros, uma em cada baliza, primeiro pelo felgueirense Paulité e, depois, pelo transmontano Bruninho, de bola parada.

Os golos surgiram apenas na segunda parte, por Bruninho e Rúben Neves, este último autor de um golaço, com um remate colocado de fora da área.

Pelo mesmo resultado, o Paredes derrotou o Canelas 2010, no jogo que marcou o regresso do clube ao Estádio Municipal das Laranjeiras.

Cláudio Madureira deu vantagem aos unionistas, aos 38 minutos. Na resposta, Chico Sousa, de livre, acertou na barra, naquela que foi a melhor ocasião do conjunto de Vila Nova de Gaia em todo o encontro. O 2-0 surgiria aos 78 minutos, por Baba Zakari, que aproveitou uma saída em falso do guarda-redes Raphael Mello.

Na Série B, a líder, União de Leiria, foi surpreendida, em casa, pelo Alverca, que venceu por 2-1 e subiu ao terceiro lugar da tabela.

A primeira parte foi eletrizante, com o guardião dos ribatejanos, Kadú, a negar o golo a Gonçalo Gregório e Jair, nos primeiros 20 minutos, com um conjunto de intervenções vistosas.

A resposta do Alverca não demorou e, depois de um primeiro aviso, Hassan fez o 1-0, a passe de Evandro Brandão. Em cima do intervalo, Valdir derrubou o isolado Rúben Pina no interior da área leiriense, foi expulso e abriu caminho ao 2-0, apontado por Marcos Silva, que não perdoou da marca dos 11 metros.

A segunda metade foi bem menos interessante, marcada por muitas paragens e pela expulsão de Marcos Silva, aos 61 minutos, que equilibrou as forças em campo.

Ainda assim, o melhor que a União de Leiria conseguiu foi reduzir, pelo defesa central Filipe Almeida, aos 81 minutos, na sequência de um pontapé de canto.