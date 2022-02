Felgueiras isolado no comando da Série A da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 00:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Bruno China segurou vantagem que trazia da véspera, quando o encontro com o Fafe foi interrompido. Na Série B, o Caldas tornou a missão de chegar à fase de subida praticamente impossível com o empate diante do Oriental Dragon.

Interrompido na noite de ontem, devido a um problema com a iluminação artificial do estádio, o Fafe-Felgueiras, referente à 15.ª jornada da Série A, terminou da mesma forma como foi reatado, com vantagem mínima para os felgueirenses (1-0).

O único golo do jogo veio da véspera, apontado por Serginho, logo ao quarto minuto. O resultado deixa o Felgueiras isolado na liderança da Série A, com 36 pontos, mais dois do que o segundo classificado, a Oliveirense. Já o Fafe segue no 10.º lugar.

Na Série B, Caldas e Oriental Dragon empataram a uma bola, em jogo em atraso da 16.ª ronda. Apesar do maior ascendente dos locais, que dispuseram de um maior volume de oportunidades, houve uma igualdade no número de golos e de bolas nos ferros, duas em cada baliza.

André Perre, com um desvio subtil, adiantou o Caldas no marcador, por entre dois remates ao poste de Marcelo Marquês. O Oriental Dragon reagiu apenas na parte final da primeira parte, quando Nico e Marcelo Santos acertaram na barra da baliza contrária. A abrir o segundo tempo, o mesmo Nico aproveitou um mau corte de Thomas Militão para fazer o empate.

A duas jornadas do final da primeira metade da Série B, o Caldas vê praticamente esfumar-se o sonho de poder chegar à fase de subida, a seis pontos de distância. Já o Oriental Dragon mantém-se na penúltima posição.