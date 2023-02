Felgueiras não vacila e Varzim encosta ao vice-líder na Série A da Liga 3

JN Hoje às 19:23 Facebook

O Felgueiras segurou a liderança da Série A da Liga 3, ao derrotar o Canelas 2010 por 2-1. Na Série B, o Alverca reentrou, à condição, nos lugares de acesso à fase de promoção.

Em Felgueiras, o líder da Série A suou para levar de vencida o Canelas 2010. 2-1 foi o resultado, construído na segunda parte, com golos de Landinho e Manuel Namora para os locais, que viram Gustavo Mendonça reduzir.

Na segunda posição surge, à condição, o Varzim, que venceu em Montalegre (2-1) e igualou o Lank Vilaverdense, que só joga no domingo, frente à Sanjoanense. A partida ficou decidida com um belo golo de Tiago Cerveira, de bola parada, à entrada do derradeiro quarto de hora do tempo regulamentar.

Num jogo que teve três golos a partir do minuto 88, o Sporting de Braga B triunfou no reduto do Fafe (4-1), enquanto o São João de Ver ganhou na casa do último, Vitória de Guimarães B, por 3-1.

Na Série B, o Alverca subiu ao quarto lugar após triunfar em Olhão, frente ao Moncarapachense, por 2-1. Também pela margem mínima, o Real venceu na casa do Fontinhas (1-0), graças ao tento solitário de Adilson Silva, aos 15 minutos.