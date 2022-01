Felgueiras volta ao ativo com vitória importante na Série A da Liga 3

Nos restantes jogos do dia, que terminaram todos com o resultado de 2-1, o Fafe deu a volta ao Pevidém e o Sporting B venceu o Cova da Piedade.

O Felgueiras regressou à competição com uma vitória importante frente ao Canelas 2010 (2-1), que lhe permite igualar os gaienses na segunda posição da Série A, mesmo tendo duas jornadas em atraso.

Os felgueirenses foram sempre mais perigosos, ainda que os golos apenas tenham surgido na segunda parte. Em poucos minutos, João Silva e Theo construíram uma vantagem de dois golos para a equipa da casa, a qual seria encurtada por Magno, à entrada dos últimos dez minutos da partida.

Também por 2-1, o Fafe derrotou o Pevidém, num jogo em que foi obrigado a recuperar de uma desvantagem no marcador. A abrir o segundo tempo, Pedrinho deu vantagem ao último classificado da Série A, mas Areias bisou e deu a volta para os fafenses.

Mais tranquila, mesmo que tenha sido pela margem mínima, acabou por ser a vitória do Sporting B na receção ao Cova da Piedade, na Série B (2-1). Chermiti e Miguel Menino, este através de uma remate colocado de longa distância, deixaram os leões a vencer por dois golos ainda no primeiro tempo. No período de compensação, Medina reduziu.