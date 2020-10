Felipe Anderson já está no Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:42 Facebook

O internacional brasileiro chegou esta quarta-feira a Portugal para integrar o plantel dos azuis e brancos.

Felipe Anderson foi uma das últimas contratações do F. C. Porto na última janela de transferências. O avançado de 27 anos chegou por empréstimo do West Ham até ao final da época e já aterrou na cidade do Porto. Em declarações à TalkSport esta manhã, Anderson disse estar a "realizar um sonho".

"Estou muito motivado e jogar pelo F. C. Porto é uma grande oportunidade para mim. Estou motivado porque tenho o sonho de jogar na Liga dos Campeões. Preciso de dar o máximo, pois sei que acreditam em mim e toda a gente está à espera de grandes coisas da minha parte, por isso estou concentrado. Espero que corra tudo bem", afirmou.