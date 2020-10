Felipe Anderson já vestiu a camisola do F. C. Porto: "Vai dar tudo certo"

Nuno Barbosa Hoje às 21:38 Facebook

Felipe Anderson viajou de Londres para o Porto em primeira classe, no voo 2782 da British Airways, e aterrou às 17.12 horas desta quarta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Saiu pela porta VIP, onde tinha funcionários portistas à espera. Transportado para o Dragão, conheceu a casa que o vai albergar em 2020/21, por empréstimo do West Ham.

O avançado brasileiro vestiu a camisola do F. C. Porto pela primeira e, aos veículos de comunicação dos azuis e brancos, afirmou: "Obrigado a todos pela receção. Estou muito feliz e muito motivado por essa oportunidade. Não vejo a hora de treinar com os meus novos companheiros e dar o meu melhor. Vou trabalhar para fazer o meu melhor possível pela confiança que depositaram em mim. Creio que vai dar tudo certo, faremos grandes coisas".

Felipe Anderson já privou com o presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e na presente época vai vestir a camisola número 28.