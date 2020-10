Felipe Anderson reforça o F. C. Porto por empréstimo de um ano

Nuno Barbosa Hoje às 15:38 Facebook

O extremo brasileiro Felipe Anderson, de 27 anos, vai ser jogador do F. C. Porto na temporada 2020/21, confirmou o JN junto de fonte próxima ao jogador. Anderson chega por empréstimo do West Ham até ao final da época e o ordenado do jogador será partilhado pelos dois clubes.

Pepê tornou-se num alvo demasiado complicado para se consumar no imediato e, nesse sentido, os dragões não deixaram escapar Felipe Anderson. Tal como o extremo do Grêmio, também o reforço portista é representado pela Bertolucci Sports.

Formando no Santos, Felipe Anderson entrou na alta roda do futebol europeu pela porta da Lazio, em Itália, onde permaneceu durante cinco anos, entre 2013 e 2018. Nesse ano, rumou ao West Ham, onde entrava agora no terceiro ano. Pelo clube da Premier League somou 73 jogos e 12 golos.

O extremo será oficializado como reforço do F. C. Porto nas próximas horas, uma vez que, em Portugal, o mercado fecha esta terça-feira.