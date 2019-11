Felipe: "Pisei o Cristiano Ronaldo, mas foi sem querer e pedi desculpa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:59 Facebook

O central do Atlético de Madrid Felipe protagonizou um lance duro sobre Cristiano Ronaldo no jogo frente à Juventus, para a Liga dos Campeões, mas garantiu ter pedido desculpa ao português.

Juventus e Atlético de Madrid defrontaram-se, esta terça-feira, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num jogo que terminou com uma vitória da vecchia signora por 1-0, graças ao golo de Dybala. O encontro, disputado em Turim, ficou marcado por um lance duro do central Felipe sobre Cristiano Ronaldo.

O jogador brasileiro pisou o camisola sete da equipa italiana, mas, no final, garantiu não ter sido intencional. "Eu estava a marcá-lo nas bolas paradas e mais na direita. Mas a nossa equipa tem uma consistência que destaco: um jogador não marca apenas individualmente. Mas foi um duelo muito bom. Se eu for um jogador que o marca com espaço, claramente que ele vai... Foi normal, ele entendeu. Pisei-o, mas foi sem querer e pedi-lhe desculpa logo a seguir. Ele entendeu as minhas desculpas e peço desculpa novamente", disse o ex-jogador do F. C. Porto.