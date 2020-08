Félix da Costa desiste após consagração na Fórmula E

JN/Agências Hoje às 20:41 Facebook

O português Félix da Costa desistiu na última volta do E-prix de Berlim, na Alemanha, décima ronda do Campeonato de Fórmula E, do qual já se sagrou vencedor na corrida anterior.

O piloto de Cascais, que na qualificação já sofrera com o tráfego e não foi além da 21.ª posição, ainda conseguiu recuperar até ao 11.º posto, que ocupava à entrada da última volta. Contudo, nas derradeiras curvas, Félix da Costa sofreu problemas mecânicos e não conseguiu cortar a linha de meta.

Desta forma, o piloto luso mantém os 156 pontos no campeonato quando falta disputar apenas a 11.ª e última corrida, na quinta-feira.

Esta quarta-feira, a vitória sorriu ao britânico Oliver Rowland (Nissan), que deixou o holandês Robin Frijns (Virgin) em segundo, a 1,903 segundos, e o alemão René Rast (Audi) em terceiro, a 7,940 segundos.

Com estes resultados, Félix da Costa, já matematicamente campeão, lidera com 156 pontos, seguido agora de Rowland, que tem 82.