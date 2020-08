Félix da Costa destaca apoio da família na conquista do Mundial

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Em declarações após o segundo lugar conquistado este domingo, que garantiu o título Mundial de Fórmula E, Félix da Costa mostrou-se bastante emocionado e aproveitou o momento para agradecer à família e namorada.

"A minha família, namorada e grupo de amigos sempre estiveram do meu lado. Só tenho que lhes agradecer", disse.

A DS Techeetah, equipa de Félix da Costa, conquistou o título de pilotos pelo terceiro ano consecutivo. O luso terminou a corrida deste domingo atrás do colega e anterior campeão, Jean-Eric Vergne, que com o triunfo subiu a segundo do campeonato.

"Faltam-me as palavras. Às vezes é tão difícil. Só estou a conseguir pensar nos maus momentos. Graças a Deus tive a minha equipa do meu lado, que nos momentos difíceis me puxaram para cima", começou por dizer o piloto português, que destacou a estratégia. "Foi uma corrida intensa. Tínhamos um plano e executamo-lo na perfeição. É o chamado trabalho de equipa".

Já com as lágrimas no rosto, e depois de uma entrevista a responder em inglês, Félix da Costa terminou as declarações com um "Vamos, é nossa!!" na língua materna. Afinal, esta também foi uma vitória de todos os portugueses.