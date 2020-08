Félix da Costa em 4.º depois de recuperação incrível

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

António Félix da Costa já espreita o título na Fórmula E. Este sábado, depois de ter arrancado na nona posição, o piloto português conseguiu cortar a meta em quarto, na terceira das seis corridas finais em Tempelhof, Berlim.

Numa corrida disputada até à última percentagem de bateria e com emoção até ao final, a vitória acabou por pertencer a Max Günther, que ultrapassou Jean-Eric Vergne nos últimos minutos. O francês da mesma equipa de Félix da Costa (DS Techeetah), e bicampeão em título, acabou mesmo por ficar em terceiro, com Robin Frijns a terminar no segundo lugar.



Quanto a Félix da Costa segue na liderança isolada do Mundial com 137 pontos.