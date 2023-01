Félix da Costa sétimo na estreia pela Porsche

António Félix da Costa entrou no Campeonato do Mundo de Fórmula E de 2023 com um sétimo lugar no E-Prix do México, depois de ter arrancado da nona posição para a corrida disputada, este sábado à noite, no Circuito Hermanos Rodríguez e que foi conquistada por Jake Dennis.

O piloto português, campeão do Mundo da especialidade em 2020, trocou a DS pela Porsche para a nona temporada da competição, que estreia a terceira geração dos monolugares elétricos. Outra das novidades do campeonato é o facto de, agora, o percurso total das corridas ser medido em voltas e não em tempo como aconteceu até 2022.

O arranque da prova mexicana ficou marcado por alguns incidentes e duas entradas consecutivas do "Safety Car" (SC), com António Félix da Costa a recuperar duas posições, enquanto, no topo, Jake Dennis saltou para o comando por troca com Lucas di Grassi.

Após mais uma entrada do SC, Félix da Costa perdeu, momentaneamente, dois lugares, mas o atleta de Cascais recuperou-os rapidamente e acabou envolvido numa incrível luta entre cinco pilotos pelo terceiro posto.

Jake Dennis deu, com toda a tranquilidade, o triunfo à Avalanche Andretti, enquanto Pascal Wehrlein, companheiro de equipa de António Félix da Costa, foi segundo e Lucas di Grassi, autor da "pole position", teve de se contentar com o lugar mais baixo do pódio.