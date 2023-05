Félix da Costa terminou E-Prix do Mónaco em 16.º

JN/Agências Hoje às 16:01, atualizado às 17:31 Facebook

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou, este sábado, no 16.º lugar o E-Prix do Mónaco, nona ronda da temporada, depois de um furo o ter atrasado quando era oitavo classificado.

O piloto português, que largou da 19.ª posição, fechou a corrida a 11,141 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Envision). O compatriota Mitch Evans (Jaguar) foi segundo, a 0,390 segundos, com o britânico Jake Dennis (Andretti) em terceiro, a 1,017 segundos.

Félix da Costa estava a fazer uma boa recuperação, tendo efetuado nove ultrapassagens, ocupando, na 16.ª de 29 voltas, o oitavo lugar.

No entanto, sofreu um furo na roda traseira esquerda após toque de um adversário.

"[Estou] triste com o dia de hoje. Estava muito rápido e senti que tinha boas hipóteses de lutar por um top 5, mas um furo matou a minha corrida", lamentou o piloto português.

Félix da Costa foi forçado a ir às boxes, acabando por perder muito tempo, ficando fora dos lugares pontuáveis.

"Enfim, as corridas são mesmo assim, umas vezes ganhamos, outras vezes somos traídos por coisas que não controlamos. Obviamente que não ajuda ter perdido estes pontos hoje, mas não deito a toalha ao chão e a luta continua, temos ainda muitas corridas pela frente este ano", concluiu o piloto natural de Cascais.

Cassidy é o novo líder do campeonato, com 121 pontos, enquanto o português é sexto, com 68.

A próxima ronda é a 02 e 04 de junho, na Indonésia