António Felix da Costa (DS) venceu, este sábado, a quinta prova do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, e subiu à liderança do campeonato.

O português largou da pole position e dominou parte da corrida, mas, de forma "a garantir uma melhor gestão de energia", deixou passar o alemão Max Gunther (BMW), antes do ataque final.

"Que grande dia, grande vitória, num dia que mostrámos toda a nossa raça, tanto em rapidez, como em gestão de energia e estratégia de corrida. Senti-me sempre muito confortável e, quando cai para segundo, sabia que podia vencer, pois com isso ganhei energia ao Max (Gunther). Depois, quando o passei, consegui ir embora e vencer", explicou o piloto de Cascais.

Félix da Costa considerou ainda que foi "um dia muito bom para toda a equipa, que está de parabéns", pois "todos têm trabalhado intensamente na fábrica em Paris e esta vitória é o resultado disso".

"Que grande vitória, passei para a liderança do campeonato e estamos no caminho certo, vamos continuar a trabalhar na máxima força para as próximas corridas", concluiu o piloto português, de 28 anos.

O piloto da DS tem, agora, 67 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, o neozelandes Mitch Evans (Jaguar).

A DS Techeetah, a equipa do português, passou também para a liderança no campeonato de equipas, somando um total de 98 pontos, mais oito do que a BMW.

A próxima ronda disputa-se em Roma, a 4 de abril.