Félix da Costa venceu E-prix da Cidade do Cabo

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) venceu neste sábado o E-prix da Cidade do Cabo do Mundial de Fórmula E, competição para carros elétricos.

O piloto natural de Cascais, que este ano trocou a DS pela marca germânica, concluiu a corrida com o tempo de 42.25,03 minutos, deixando o segundo classificado, o francês Jean-Eric Vergne (DS) em segundo, a 0,281 segundos, com o neozelandês Nick Cassidy (Envision) em terceiro, a 1,808.

Félix da Costa somou, assim, o primeiro triunfo da temporada, à quinta corrida disputada, depois de largar do 11.º lugar da grelha de partida.

"É um peso grande que me sai dos ombros", desabafou, no final da corrida.

Visivelmente emocionado após a prova, o piloto português agradeceu àqueles que o apoiaram.

"Sabia que ia ser difícil. Era preciso estratégia, pois era preciso abrir caminho e a gestão de energia ia ser importante. O Jean é difícil de ultrapassar, mas foi justo. Quando falhei o 'attack mode' pensei que tinha de me contentar com o segundo lugar, mas decidi atacar", concluiu.

O piloto português saltou para a liderança a seis voltas do final da corrida, ultrapassando Nick Cassidy, mas cometeu um erro ao tentar ativar o 'attack mode' [permite potência extra] e foi ultrapassado por Vergne.

A direção de prova acrescentou duas voltas à corrida devido à intervenção do safety car.

Félix da Costa viria a recuperar a liderança a duas voltas da bandeirada de xadrez, garantindo a primeira vitória da temporada e a primeira com a Porsche, oitava na Fórmula E.

Com estes resultados, o piloto luso ascendeu ao quarto lugar do campeonato, com 46 pontos, a 34 do líder, o alemão Pascal Wherlein (Porsche), que não pontuou.

A próxima ronda disputa-se em São Paulo (Brasil), a 25 de março.