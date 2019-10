Félix e o Atlético travados em Valladolid

Hoje às 17:28 Facebook

"Colchoneros" empatam sem golos em mais um exibição frouxa na liga espanhola.

Valladolid e Atlético de Madrid neutralizaram-se e não marcaram qualquer golo no desafio da oitava jornada da liga espanhola.

João Félix jogou uma hora e fez exibição discreta, à imagem de toda a equipa treinada por Diego Simeone, que fica a três pontos do Real Madrid, vencedor do Granada (4-2), em partida disputada no sábado.

Ainda este domingo, estão marcados dois jogos, para o fecho da jornada: se não houver empates no Real Sociedade-Getafe e no Barcelona-Sevilha; o Atlético cai para quinto lugar.