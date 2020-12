Félix em branco na vitória do Atlético de Madrid

JN Hoje às 20:47 Facebook

O Atlético de Madrid vai terminar o ano 2020 na liderança da Liga espanhola, depois de ter vencido o Getafe, por 1-0, na 16.ª jornada, num jogo em que o internacional português João Félix ficou em branco.

O treinador Diego Simeone apostou no avançado de 21 anos para o ataque, mas foi o uruguaio Luis Suárez que esteve em destaque ao ser o autor do único golo do encontro, aos 20 minutos, num cabeceamento certeiro.

Com este triunfo, os colchoneros terminam o ano no comando da Liga espanhola, com 35 pontos, com o Real Madrid a ter a oportunidade, a partir das 20.30 horas, de o igualar se vencer o Elche.

Nos outros encontros do dia disputados até ao momento, o Granada, do português Domingos Duarte, deu a volta ao marcador para levar de vencido o Valência, de Gonçalo Guedes, por 2-1, numa partida marcada pelas expulsões dos dois portugueses.

Em Vigo, o Celta impôs-se ao último classificado, Huesca, por 2-1.