Félix mais feliz do que Guerreiro e Chelsea segue vivo

"Blues" dão a volta à eliminatória e eliminam Dortmund. PSG procura milagre em Munique

Dias depois de ter conseguido a primeira vitória desde 15 de janeiro, o Chelsea deu outro passo rumo à desejada recuperação e mantém-se vivo na Liga dos Campeões, ao afastar o Borussia Dortmund, que chegou a Londres na frente da eliminatória. O 1-0 da primeira mão, no entanto, não foi suficiente para a equipa alemã, que antes da desilusão no relvado ainda se enervou no trânsito londrino, o que obrigou ao atraso do início do jogo. Foi dez minutos depois do previsto, então, que teve início a reviravolta dos "blues" (2-0), consumada no início da segunda parte, com um penálti de Havertz. Sterling, pouco antes do intervalo, foi quem animou o Chelsea, empatando. João Félix foi substituído aos 67 minutos e já viu de fora o desespero do Dortmund, que contou com Raphael Guerreiro, em tentar evitar a eliminação, mas sem consequências. O Chelsea voltou a acumular duas vitórias seguidas, algo que já não acontecia desde... outubro.



Tudo ou nada para o PSG

Esta noite serão conhecidas mais duas equipas que estarão nos quartos de final e é provável que nenhuma delas seja o Paris Saint-Germain, outra vez em risco de cair logo nos oitavos de final. Depois do Real Madrid, na temporada passada, é o Bayern Munique que está perto de ditar novo fracasso europeu a Mbappé, Messi, Danilo, Vitinha, Nuno Mendes e companhia, bastando ao campeão alemão manter a vantagem (0-1) conseguida na primeira mão, em Paris. Neymar é baixa de vulto nas ambições parisienses, mas o treinador Christophe Galtier mostra-se otimista. "Teremos de fazer um jogo mais completo do que em Paris, só assim teremos chances", disse.

No outro jogo de hoje é o AC Milan que está em posição favorável para seguir em frente, mas os "rossoneri" ainda têm que resistir em Londres, depois do 1-0 imposto ao Tottenham em Itália. Rafael Leão está nas opções do campeão italiano.