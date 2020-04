Félix sobre Ronaldo: "Jogar com e contra ele é o sonho de qualquer miúdo"

JN Hoje às 17:48 Facebook

A UEFA divulgou, este sábado, uma entrevista com João Félix, na qual o antigo jogador do Benfica falou sobre os momentos na Luz, a chegada ao Atlético de Madrid e o primeiro frente a frente com Cristiano Ronaldo.

Em entrevista, João Félix recordou quando encarou, olhos nos olhos, o agora atual companheiro de seleção, Cristiano Ronaldo. "Na altura disse que parecia que estava num jogo [de vídeo], porque estava habituado a vê-lo só a televisão, nunca assim tão de perto. Foi estranho, parecia que [ele] tinha três metros", disse, antes de falar no primeiro jogo em que se defrontaram.

"Foi engraçado. Foi a primeira vez que joguei contra ele. Estava habituado só a vê-lo na televisão e a ganhar provas como a Liga dos Campeões. Jogar contra ele e com ele... é o sonho de qualquer miúdo".

Este sábado, dia em que faz um ano que apontou um hat-trick frente ao Eintracht Frankfurt, João Félix falou sobre esse momento. "É um dia que vou lembrar para sempre porque foi o meu primeiro e em que bati o recorde de jogador mais novo a fazer um hat-trick na prova. Foi um acumular de emoções e saiu de forma natural. Foi um dos dias mais felizes da minha vida".

Já em relação à mudança para o Atlético de Madrid revelou não estar habituado a tanto mediatismo. "Atribuíram-me um protagonismo muito elevado. Mas é bom, é sinal de que estamos a fazer as coisas bem e que o nosso trabalho é reconhecido".

O ex-avançado do Benfica aproveitou ainda para falar das mudanças táticas de Simeone. "Se calhar um pouco no aspecto defensivo. Já evoluí um pouco nesse aspecto, mas não é que não defendesse no Benfica..Todos os treinadores me ensinaram coisas diferentes e todos foram importantes para o meu crescimento. Simeone ajudou-me muito na questão defensiva".