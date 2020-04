Feliz: "Oblak é um dos mais talentosos com quem já joguei"

Nuno Barbosa Hoje às 00:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes do Atlético Madrid, colega de equipa de Felipe, Herrera e João Félix, esteve apenas quatro anos em Portugal, mas deixou marca.

Jan Oblak representou Beira-Mar, Olhanense, U. Leiria, Rio Ave e Benfica até ser transferido para o Atlético Madrid, em 2014. E mostrou qualidades suficientes para convencer quem com ele se cruzou, como por exemplo o avançado Feliz, agora no Feirense, mas que partilhou o balneário do Rio Ave com o guarda-redes eslovénio.

"Quais os colegas mais talentosos que tive? Joguei com alguns jogadores que atingiram um nível muito alto, mas, a ter de escolher um, seria o Oblak. Já naquela altura, dava para ver que seria um guarda-redes de classe mundial".

Em resposta às perguntas dos adeptos do Feirense, o extremo ainda recordou que começou a jogar como lateral no F. C. Porto e, entre outras coisas, destacou os dois momentos mais importantes da carreira: "O primeiro quando fui internacional, nos sub-18. O segundo, na época passada, quando o Famalicão subiu à Liga, 25 anos depois".

Este ano, pretende repetir o feito com o Feirense. Foi esse, aliás, um dos motivos que o levou a escolher o clube de Santa Maria da Feira: "O Feirense foi o clube que mais interesse demonstrou em mim. Sabia que tinha boas condições de trabalho e que queria lutar pela subida de divisão, que era um objetivo que eu também tinha. Falei com alguns jogadores que passaram por cá e obtive as melhores informações. Foi uma decisão fácil".