A mensagem de Marchesín no regresso aos treinos: "Feliz por voltar"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes Agustín Marchesín está de regresso aos treinos do F. C. Porto, depois de ter estado ao serviço da seleção argentina, e fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais, afirmando que "vai continuar a trabalhar em silêncio".

"Feliz por voltar. Com muita ambição, continuar a trabalhar em silêncio e com vontade para o que aí vem! Vamos por mais. Somos Porto", pode ler-se.

Recorde-se que o guarda-redes, tal como Saravia, Uribe e Luis Díaz, foi riscado da convocatória do jogo do F. C. Porto com o Boavista, depois de terem estado na festa de aniversário da mulher do médio colombiano, Cindy Alvarez, até às cinco da manhã, quando o horário do recolher obrigatório dos dragões está estipulado nas 23 horas.