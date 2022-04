Fenerbahce atento a João Novais

Hoje às 19:44 Facebook

Jogador está cedido pelo Sporting de Braga ao Alanyaspor, onde tem dado nas vistas. Leva três golos e oito assistências em 29 jogos. Vai iniciar o último ano de contrato com os guerreiros do Minho

A boa época de João Novais no Alanyaspor está a suscitar o interesse de alguns emblemas turcos, nomeadamente com o Fenerbahce na primeira linha. O emblema de Istambul tem seguido o médio ofensivo que se tem destacado no sexto classificado da Liga daquele país. Até ao momento, o médio ofensivo já realizou 29 jogos, assinou três golos e oito assistências.

João Novais está cedido pelo Sp. Braga até ao final da temporada e o Alanyaspor possui uma cláusula de opção de compra de dois milhões de euros. O jogador, de 28 anos, mantém ainda vínculo com os arsenalistas até junho de 2023. A última decisão pertencerá sempre ao clube do Minho.

Ainda na Turquia, Pepa continua a ser apontado por alguns sites como candidato à liderança do Fenerbahce, clube que continua na procura de um responsável técnico para a próxima temporada. Porém, o Vitória de Guimarães, sabe o JN, não abdica do treinador. Jorge Jesus é o principal alvo dos turcos que até já se reuniram com o treinador em Lisboa, mas o encontro, para já, não surtiu quaisquer efeitos.